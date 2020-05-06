Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Курс биткоина может резко вырасти - Bloomberg﻿

Курс биткоина может резко вырасти - Bloomberg﻿
06.05.2020, 16:03

После халвинга биткоин может снова резко подорожать. Курс к концу года может достигнуть $50 000, но пик будет в августе 2021-го

Курс биткоина может существенно вырасти после предстоящего халвинга 12 мая и достичь пика примерно в августе 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Халвинг (halving) - это сокращение вознаграждения за каждый добытый блок в блокчейне биткоина. Награда за блок будет снижена с 12,5 до 6,25 биткоина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Предыдущие два халвинга состоялись в 2012 и 2016 году. Каждый из них повлек за собой взлет курса криптовалюты. Аналитики и инвесторы ожидают взрывного роста курса и в этот раз. Только на этих ожиданиях за последний месяц цена биткоина выросла примерно на $3000 - до $9000.

В то же время агентство напоминает, что после халвинга в 2016 году рост биткоина длился примерно 446 дней, достиг пика в $20 000 в 2017-м и затем обвалился. Если история повторится, цена биткоина будет на пике примерно в августе 2021 года.

По мнению Энтони Тренчева, соучредителя и управляющего директора крипто-платформы Nexo, к концу 2020 года стоимость биткоина может вырасти до $50 000, или на 470% по сравнению с нынешним уровнем.

Венчурный капиталист Тим Дрэйпер прогнозирует, что к 2022 году или к первому кварталу 2023-го цена биткоина может достигнуть $250 000.

Особый потенциал биткоина раскрывается в кризис, отмечают аналитики. “Биткоин будет распространяться, потому что эта валюта лучше любой из политических валют, которые привязаны к правительствам и политике”, - говорит Дрэйпер.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • В средине марта биткоин потерял 50% стоимости за два дня. До этого он уверенно рос на фоне падения мировых фондовых рынков. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.
Марина Кучук
Напишите нам
криптовалюта биткоин Bitcoin
Комментарии
Последние новости
 