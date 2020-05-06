Курс биткоина может резко вырасти - Bloomberg﻿

Курс биткоина может существенно вырасти после предстоящего халвинга 12 мая и достичь пика примерно в августе 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Халвинг (halving) - это сокращение вознаграждения за каждый добытый блок в блокчейне биткоина. Награда за блок будет снижена с 12,5 до 6,25 биткоина.

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Предыдущие два халвинга состоялись в 2012 и 2016 году. Каждый из них повлек за собой взлет курса криптовалюты. Аналитики и инвесторы ожидают взрывного роста курса и в этот раз. Только на этих ожиданиях за последний месяц цена биткоина выросла примерно на $3000 - до $9000.

В то же время агентство напоминает, что после халвинга в 2016 году рост биткоина длился примерно 446 дней, достиг пика в $20 000 в 2017-м и затем обвалился. Если история повторится, цена биткоина будет на пике примерно в августе 2021 года.

По мнению Энтони Тренчева, соучредителя и управляющего директора крипто-платформы Nexo, к концу 2020 года стоимость биткоина может вырасти до $50 000, или на 470% по сравнению с нынешним уровнем.

Венчурный капиталист Тим Дрэйпер прогнозирует, что к 2022 году или к первому кварталу 2023-го цена биткоина может достигнуть $250 000.

Особый потенциал биткоина раскрывается в кризис, отмечают аналитики. “Биткоин будет распространяться, потому что эта валюта лучше любой из политических валют, которые привязаны к правительствам и политике”, - говорит Дрэйпер.

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В средине марта биткоин потерял 50% стоимости за два дня. До этого он уверенно рос на фоне падения мировых фондовых рынков. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.