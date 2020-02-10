Цена биткоина превысила $10 000

Цена криптовалюты Bitcoin в воскресенье пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го, пишет Bloomberg.
Криптовалюта выросла на 4,3% за неделю, до $10 163. В целом биткоин подорожал почти на 40% в этом году.
Агентство отмечает, что рост биткоина продолжается на фоне уменьшения опасений инвесторов по поводу распространения нового коронавируса, который вспыхнул в Китае.
По мнению некоторых экспертов, биткоин может продолжить рост во втором квартале в диапазоне $10 000-11 000.
"Подобно золоту, общие положительные предпосылки должны повысить цену биткоина", - отметил аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
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В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. На утро 10 февраля в мире зафиксировано 40 536 случаев заражения новым коронавирусом, 910 из них стали смертельными. Количество выживших превышает число погибших более, чем в три раза. Во всем мире с недугом справились 3 312 человек.
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В январе на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае мировые финансовые рынки ушли в минус, затем к концу месяца начали частично восстанавливаться. Китайские биржи после новогодних каникул 3 февраля открылись падением китайских акций, которое, по подсчетам Reuters, составило $420 млрд. Во время следующих торгов китайские акции укрепились.
- На фоне падения фондовых рынков биткоин, наоборот, показал рост.
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По оценкам экспертов агентства Moodyʼs, пандемия коронавируса может стать "черным лебедем", который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.