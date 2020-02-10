Цена биткоина превысила $10 000

Цена криптовалюты Bitcoin в воскресенье пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го, пишет Bloomberg.

Криптовалюта выросла на 4,3% за неделю, до $10 163. В целом биткоин подорожал почти на 40% в этом году.

Агентство отмечает, что рост биткоина продолжается на фоне уменьшения опасений инвесторов по поводу распространения нового коронавируса, который вспыхнул в Китае.

По мнению некоторых экспертов, биткоин может продолжить рост во втором квартале в диапазоне $10 000-11 000.

"Подобно золоту, общие положительные предпосылки должны повысить цену биткоина", - отметил аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

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