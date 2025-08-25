Количество АЭО преодолело символический рубеж: 100 юрлиц получили знак доверия на таможне

Право на упрощенные таможенные процедуры на украинской таможне получили уже 100 компаний

Фото: Pixabay

Количество авторизованных экономических операторов (АЭО) в Украине в августе 2025 года достигло 100 компаний. Об этом сообщила Государственная таможенная служба, которая ведет соответствующий реестр.

"Этот рубеж символизирует не только количественное достижение, но и качественный прогресс в развитии прозрачного и эффективного сотрудничества между таможней и бизнесом", – заявила Гостаможня.

Статус АЭО – это специальный знак доверия для предприятий, работающих в международных цепях поставок. Он подтверждает, что компания является надежной, безопасной и придерживается высоких стандартов.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и тому подобное.

Статус получают производители, экспортеры, импортеры, экспедиторы.

В 2024 году доля объема импорта и экспорта товаров предприятиями, которым предоставлена авторизация АЭО, составила более 5% общего товарооборота в денежном эквиваленте, тогда как за 2023 год эта доля составляла 1%.