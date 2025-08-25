Кількість АЕО подолала символічний рубіж: 100 компаній отримали знак довіри на митниці

Право на спрощені митні процедури на українській митниці отримали вже 100 юридичних осіб

Фото: Pixabay

Кількість авторизованих економічних операторів (АЕО) в Україні у серпні 2025 року досягла 100 компаній. Про це повідомила Державна митна служба, яка веде відповідний реєстр.

"Цей рубіж символізує не лише кількісне досягнення, але і якісний прогрес у розвитку прозорої та ефективної співпраці між митницею та бізнесом", – заявила Держмитниця.

Статус АЕО – це спеціальний знак довіри для підприємств, які працюють у міжнародних ланцюгах постачання. Він підтверджує, що компанія є надійною, безпечною та дотримується високих стандартів.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділену смугу руху на пункті пропуску тощо.

Статус отримують виробники, експортери, імпортери, експедитори.

У 2024 році частка обсягу імпорту та експорту товарів підприємствами, яким надано авторизацію АЕО, становила понад 5% загального товарообігу у грошовому еквіваленті, тоді як за 2023 рік ця частка становила 1%.