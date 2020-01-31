Коронавирус. Мировые рынки частично восстанавливаются

Оптимизм инвесторов связан с ростом производственной активность в Китае в январе, которая значительно превысила прогнозы. Об этом пишет Reuters.

В частности выше прогнозных оказались продажи Amazon, акции компании выросли на 11% и увеличили ее рыночную стоимость более чем на $100 млд.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2%, но по итогам недели показал снижение на 4% после падения на 2,3% в четверг, что стало самой большой потерей за один день за последние шесть месяцев.

Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 1%, но за неделю потерял 2,5%. Фьючерсы E-Mini на S & P 500 прибавили 0,1%, восстановившись в четверг на 0,5%.

Европейские фондовые индексы открылись в пятницу более уверенным ростом: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,8%, а FTSE - на 0,7%.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила о чрезвычайной ситуации в мире, поскольку вирус распространился на большее число стран. Но инвесторы с оптимизмом отреагировали на заявление генерального директор ВОЗ Тедрос Адхана Гебреесуса, о том, что решительные шаги, предпринимаемые Пекином, смогут "переломить ситуацию" и сдержать вспышку.

"На данный момент индикаторы риска на рынке сместились с мерцающего красного на постоянный оттенок янтаря", - сказал стратег Азиатского Тихоокеанского рынка в AxiCorp Стивен Иннес.

На Нью-Йорксокй бирже индекс Dow вырос на 0,43%, S & P 500 прибавил 0,31%, а Nasdaq - 0,26%.

Нефть WTI восстановилась на $1,11 до $53,25 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 90 центов до $59,19.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса, который вызывает пневмонию. Количество жертв нового вируса в Китае достигло уже 213 человек за последние сутки.

В Украине случаев заболевания на коронавирус не обнаружено. В аэропорту Борисполь ввели усиленный режим проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Все главные новости о коронавирусе читайте здесь>>>

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Reuters