Коронавирус. Цены на нефть и китайские акции укрепились

Цены на нефть выросли 4 февраля вслед за восстановлением других финансовых рынков, отражая успокоение инвесторов по поводу китайского коронавируса, а также в связи с возможным решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти еще на 500 000 баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters.
Стоимость барреля апрельской нефти Brent 4 февраля к 8:48 по Киеву составила $54,88 (+0,79%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $50,62 (+1,04%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $56,62 и $51,56 соответственно.
На данный момент цены на Brent и WTI опустились более чем на 20% по сравнению с пиком, зафиксированным 8 января этого года.
"Отскок цен на сырую нефть отражает улучшение настроений в торговле (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько снизились. Азиатский фондовый рынок также восстановился после вчерашних потерь", - сказала агентству Маргарет Янг, рыночный аналитик CMC Markets.
Она добавила, что восстановлению цен также способствуют обсуждения ОПЕК+ о дальнейшем сокращении поставок нефти на фоне опасений, что коронавирус ослабит спрос на нее.
По данным источников агентства, ОПЕК+ может принять решение о сокращении добычи нефти еще на 500 000 баррелей в сутки в связи с ситуацией.
Рынки Китая также стабилизировались после 8% проседания 3 февраля – наибольшего снижения со времен обвала 2015 года. Индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, а индекс CSI 300 - на 2,5%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%.
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