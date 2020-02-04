Коронавирус. Цены на нефть и китайские акции укрепились

Цены на нефть выросли 4 февраля вслед за восстановлением других финансовых рынков, отражая успокоение инвесторов по поводу китайского коронавируса, а также в связи с возможным решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти еще на 500 000 баррелей в сутки. Об этом пишет Reuters.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent 4 февраля к 8:48 по Киеву составила $54,88 (+0,79%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $50,62 (+1,04%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $56,62 и $51,56 соответственно.

На данный момент цены на Brent и WTI опустились более чем на 20% по сравнению с пиком, зафиксированным 8 января этого года.

"Отскок цен на сырую нефть отражает улучшение настроений в торговле (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько снизились. Азиатский фондовый рынок также восстановился после вчерашних потерь", - сказала агентству Маргарет Янг, рыночный аналитик CMC Markets.

Она добавила, что восстановлению цен также способствуют обсуждения ОПЕК+ о дальнейшем сокращении поставок нефти на фоне опасений, что коронавирус ослабит спрос на нее.

По данным источников агентства, ОПЕК+ может принять решение о сокращении добычи нефти еще на 500 000 баррелей в сутки в связи с ситуацией.

Рынки Китая также стабилизировались после 8% проседания 3 февраля – наибольшего снижения со времен обвала 2015 года. Индекс Shanghai Composite вырос на 1,2%, а индекс CSI 300 - на 2,5%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1%.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса , который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на 3 февраля заразились 17 300 человек, погибли - 362, 475 - полностью выздоровели и были выписаны из больницы.

В Украине случаев заболевания на коронавирус не обнаружено. В аэропорту Борисполь ввели усиленный режим проверки пассажиров, прибывающих из Китая. 3 февраля в украинском правительстве заявили об усилении мер по предотвращению распространения вируса. Все главные новости о коронавирусе читайте здесь>>>

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