Коронавирус. Китайские акции за день потеряли $420 млрд стоимости

Китайские акции потеряли $420 млрд стоимости 3 февраля - в первый день торгов после новогодних каникул, пишет Reuters.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 7,7%. Индекс CSI 300 (300 зарегистрированных в Шанхае и Шэнчжэне компаний) на открытии торгов упал на 9,1%, а на закрытии снижение составило 7,9%. Это худшие показатели с августа 2015 года, когда фондовые рынки Китая обвалились из-за так называемого "надувания пузыря" инвесторами.

Юань начал торги на материковом рынке на самом низком уровне с начала года.

Падение железа, нефти и меди, торгуемых в Шанхае, достигло однодневного лимита, догоняя падение мировых цен.

Чтобы предупредить панику, центральный банк Китая предпринял ряд шагов, включая вливание ликвидности в размере 1,2 трлн юаней ($173,81 млрд) в финансовые рынки.

Цена акций почти 3500 компаний упала больше чем на 10%, пишет Bloomberg.

Цены на железную руду в Китае снизились на 8%, а нефть и пальмовое масло также опустились на максимально допустимый уровень.

Доходность наиболее активно торгуемых 10-летних гособлигаций Китая упала до минимума с 2014 года.

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Китайские фондовые биржи были закрыты с 23 января. В то время, как на других биржах мира началось проседание акций на фоне ухудшения ситуации с распространением смертельного коронавируса в Китае. К концу января мировые рынки начали частично восстанавливаться.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса, который вызывает пневмонию. Количество жертв нового вируса в Китае достигло уже 213 человек за последние сутки.

В Украине случаев заболевания на коронавирус не обнаружено. В аэропорту Борисполь ввели усиленный режим проверки пассажиров, прибывающих из Китая. 3 февраля в украинском правительстве заявили об усилении мер по предотвращению распространения вируса. Все главные новости о коронавирусе читайте здесь>>>

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