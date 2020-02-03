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Коронавирус. Китайские акции за день потеряли $420 млрд стоимости

Коронавирус. Китайские акции за день потеряли $420 млрд стоимости
03.02.2020, 13:10

Китайские акции просели на 8% - это худший показатель после обвала 2015 года

Китайские акции потеряли $420 млрд стоимости 3 февраля - в первый день торгов после новогодних каникул, пишет Reuters.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 7,7%. Индекс CSI 300 (300 зарегистрированных в Шанхае и Шэнчжэне компаний) на открытии торгов упал на 9,1%, а на закрытии снижение составило 7,9%. Это худшие показатели с августа 2015 года, когда фондовые рынки Китая обвалились из-за так называемого "надувания пузыря" инвесторами.

Юань начал торги на материковом рынке на самом низком уровне с начала года.

Падение железа, нефти и меди, торгуемых в Шанхае, достигло однодневного лимита, догоняя падение мировых цен.

Чтобы предупредить панику, центральный банк Китая предпринял ряд шагов, включая вливание ликвидности в размере 1,2 трлн юаней ($173,81 млрд) в финансовые рынки.

Цена акций почти 3500 компаний упала больше чем на 10%, пишет Bloomberg.

Цены на железную руду в Китае снизились на 8%, а нефть и пальмовое масло также опустились на максимально допустимый уровень.

Доходность наиболее активно торгуемых 10-летних гособлигаций Китая упала до минимума с 2014 года.

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