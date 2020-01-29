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Коронавирус в Китае. Как отреагировал биткоин

Коронавирус в Китае. Как отреагировал биткоин
29.01.2020, 13:05

Аналитик Bloomberg считает, что если фондовый рынок продолжит падать, биткоин станет главным бенефициаром

28 января биткоин подорожал до $9,176 - это самая высокая отметка с начала ноября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Как сообщает Bloomberg, индикатор GTI Vera Band показывает восходящий тренд биткоина. В агентстве отметили, что на фоне падения фондовых рынков из-за опасений о коронавирусе, биткоин выигрывает как безопасный инструмент.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, если падение фондового рынка продолжится, биткоин станет главным бенефициаром.

По данным CoinDesk, на 29 января биткоин подорожал до $9,373.

27 в цене выросли в цене и такие криптовалюты как XRP и Bitcoin Cash, подорожав более чем на два процента. Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 января вырос на 2,2%.

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  • 29 января мировые финансовые рынки начали восстанавливаться после дней падения на фоне распространения смертельного китайского коронавируса, но азиатские акции продолжили падение.
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