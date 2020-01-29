Коронавирус в Китае. Как отреагировал биткоин

28 января биткоин подорожал до $9,176 - это самая высокая отметка с начала ноября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Как сообщает Bloomberg, индикатор GTI Vera Band показывает восходящий тренд биткоина. В агентстве отметили, что на фоне падения фондовых рынков из-за опасений о коронавирусе, биткоин выигрывает как безопасный инструмент.

По словам аналитика Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, если падение фондового рынка продолжится, биткоин станет главным бенефициаром.

По данным CoinDesk, на 29 января биткоин подорожал до $9,373.

27 в цене выросли в цене и такие криптовалюты как XRP и Bitcoin Cash, подорожав более чем на два процента. Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 января вырос на 2,2%.

Читайте также: Индекс страха: финансовые рынки в панике из-за коронавируса. Украину ждут проблемы

29 января мировые финансовые рынки начали восстанавливаться после дней падения на фоне распространения смертельного китайского коронавируса, но азиатские акции продолжили падение.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса, который вызывает пневмонию. Количество жертв нового вируса в Китае достигло уже 106 человек за последние сутки.

В Украине случаев заболевания на коронавирус не обнаружено. В аэропорту Борисполь ввели усиленный режим проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Все главные новости о коронавирусе читайте здесь>>>

Читайте также: Китайский вирус пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор