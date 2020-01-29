Коронавирус в Китае. Как отреагировал биткоин

28 января биткоин подорожал до $9,176 - это самая высокая отметка с начала ноября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Как сообщает Bloomberg, индикатор GTI Vera Band показывает восходящий тренд биткоина. В агентстве отметили, что на фоне падения фондовых рынков из-за опасений о коронавирусе, биткоин выигрывает как безопасный инструмент.
По словам аналитика Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна, если падение фондового рынка продолжится, биткоин станет главным бенефициаром.
По данным CoinDesk, на 29 января биткоин подорожал до $9,373.
27 в цене выросли в цене и такие криптовалюты как XRP и Bitcoin Cash, подорожав более чем на два процента. Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 января вырос на 2,2%.
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