Мировые рынки начали оправляться от коронавируса: индексы, нефть

Мировые финансовые рынки начали восстанавливаться после дней падения на фоне распространения смертельного китайского коронавируса, но азиатские акции продолжили падение в среду, 29 января, пишет Reuters.

Европейские фьючерсы выросли на 0,22% в начале торгов, а американские фьючерсы - на 0,27%.

Фьючерсы на китайские акции в Сингапуре восстановились после двухдневных потерь, поднявшись на 1,79%, что стало самым большим приростом почти за семь недель.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,41%.

Но большую часть убытков показали акции Гонконга, которые потеряли 2,4% на своей первой сессии после Лунного Нового года, что вызвано снижением финансовых услуг, недвижимости и потребительских товаров, отмечает агентство.

Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 0,62%, а основной индекс Австралии прибавил 0,53%.

S&P 500 вырос на 1,01% во вторник, восстановившись от худшего дневного падения за четыре месяца.

Фьючерсы на нефть на торгах в Азии и США показали рост на фоне информации о возможном продлении сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти до июня.

Нефть WTI выросла на 1,25% до $54,17 за баррель. Нефть марки Brent подорожала на 1,28% - до $60,27 за баррель.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса , который вызывает пневмонию. Количество жертв нового вируса в Китае достигло уже 106 человек за последние сутки.

В Украине случаев заболевания на коронавирус не обнаружено. В аэропорту Борисполь Все главные новости о коронавирусе читайте здесь>>> ввели усиленный режим проверки пассажиров, прибывающих из Китая.

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