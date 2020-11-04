Один из крупнейших Bitcoin-кошельков лишился $1 млрд. Его связывают с наркодилерами

69 370 Биткойнов общей стоимостью почти в $1 млрд были выведены анонимным пользователем из кошелька, который, вероятно, связан с наркодилерским интернет-магазином Silk Road (англ. "Шелковый Путь"). Об этом со ссылкой на блокчейн-трекер Elliptic сообщает Bloomberg.

По словам Тома Робинсона, соучредителя Elliptic, неясно, перемещает ли эти Биткойны владелец Silk Road, правоохранительные органы или продавец. По данным BitInfoCharts, счет, с которого были выведены средства, является четвертым по величине в мире.

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Робинсон на 60% уверен, что эти Биткойны происходят из сайта Silk Road.

"Откуда внезапный перевод средств?" Сейчас распространяется копия зашифрованного файла кошелька, если кто-то взломает пароль, он может завладеть Биткойнами. Владелец кошелька, возможно, переместил BTC в новый кошелек, чтобы предотвратить это", – написал Робинсон в Twitter.

По данным Blockchain, Биткойны вывели из кошелька двумя операциями. Первая транзакция – на 1 BTC, а вторая – на 69 369 BTC.

Silk Road – анонимный веб-сайт, который был создан в январе 2011 года в анонимной сети Tor. На сайте можно было как купить наркотики и поддельные документы, так и заказать убийство. Все финансовые операции на сайте проводились через Биткойны. За три года оборот сайта составил $1,2 млрд, а владельцы сайта получили комиссию в размере $80 млн. В 2013 году сайт был заблокирован, а его основатель Росс Уильям Ульбрихт был арестован.

В ноябре 2014 года Министерство юстиции США решило провести аукцион по продаже 50 000 Bitcoin общей стоимостью примерно в $19 млн. Среди них были Биткойны, связанные с Silk Road.

В мае 2015 года основатель Silk Road Росс Уильям Ульбрихт был осужден на пожизненное заключение.

Ночью 4 ноября 2020 года стоимость криптовалюты Bitcoin рекордно выросла до $14 060. По состоянию на 12:58 по Киеву 4 ноября его стоимость составляла $13 700 (+0,92%)

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Александр Мясищев

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