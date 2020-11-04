Bitcoin преодолел отметку в $14 000 второй раз за неделю

Ночью 4 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin рекордно выросла до $14 060. Второй раз за последние семь дней Bitcoin преодолел отметку в $14 000, сообщает портал CoinDesk, который отслеживает данные нескольких бирж.

По состоянию на 12:58 по Киеву 4 ноября стоимость биткоина составляла $13 700 (+0,92%)

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До этого курс Bitcoin преодолевал отметку в $14 000 только в январе 2018 года.

6 мая 2020 года Bloomberg сообщил, что курс Биткойна к концу 2020 года может составить $50 000.

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

31 октября стоимость Биткойна выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000. Тогда криптовалюта побила курс января 2018 года.

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Александр Мясищев

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