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Bitcoin преодолел отметку в $14 000 второй раз за неделю

04.11.2020, 13:28
Bitcoin преодолел отметку в $14 000 второй раз за неделю - Фото
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)

Ночью 4 ноября стоимость криптовалюты Bitcoin рекордно выросла до $14 060. Второй раз за последние семь дней Bitcoin преодолел отметку в $14 000, сообщает портал CoinDesk, который отслеживает данные нескольких бирж.

По состоянию на 12:58 по Киеву 4 ноября стоимость биткоина составляла $13 700 (+0,92%)

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До этого курс Bitcoin преодолевал отметку в $14 000 только в январе 2018 года.

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  • Стоимость биткоина утром 21 октября достигла $12 300 и приблизилась к годовому максимуму в $12 400, который был установлен в августе.

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Александр Мясищев
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