Впервые стоимость Bitcoin превысила $24 000

Цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум. Об этом сообщает портал Coindesk.

20 декабря на пике цена поднималась до $24 228 за монетку.

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Однако к 11:30 понедельника, 21 декабря, курс снизился до $23 618.

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Наталия Софиенко

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