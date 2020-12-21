Впервые стоимость Bitcoin превысила $24 000
21.12.2020, 11:30
Фото: depositphotos.com
Цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум. Об этом сообщает портал Coindesk.
20 декабря на пике цена поднималась до $24 228 за монетку.
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Однако к 11:30 понедельника, 21 декабря, курс снизился до $23 618.
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- В октябре в JPMorgan заявили, что считают биткоин будущей заменой золота.
- 17 декабря 2020 года биткоин достиг рекордного за три года значения в $20 000. В течение суток монета подорожала еще на $3000.
- 19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000.
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