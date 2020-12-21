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Впервые стоимость Bitcoin превысила $24 000

21.12.2020, 11:30
Впервые стоимость Bitcoin превысила $24 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум. Об этом сообщает портал Coindesk.

20 декабря на пике цена поднималась до $24 228 за монетку.

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Однако к 11:30 понедельника, 21 декабря, курс снизился до $23 618.

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Наталия Софиенко
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