Стоимость биткоина обновила исторический максимум
16.12.2020, 16:20
Фото: depositphotos.com
Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin поднялся до $20 619, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.
Валюта обновила установленный в 2017 году рекорд.
Нажмите, чтобы увеличить:
Читайте также: Биткоин возвращается. Опять пузырь или теперь все по-настоящему? Разбор
Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.
- В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.
- Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года.
- Роберт Кийосаки купил биткоины: прогнозирует рост курса до $50 000.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии