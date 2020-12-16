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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

16.12.2020, 16:20
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - Фото
Фото: depositphotos.com

Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin поднялся до $20 619, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.

Валюта обновила установленный в 2017 году рекорд.

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Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.

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Наталия Софиенко
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