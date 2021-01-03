UA

Может превысить $100 000. Bitcoin поставил новый рекорд

03.01.2021, 10:42
Может превысить $100 000. Bitcoin поставил новый рекорд - Фото
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin 3 января 2021 года впервые превысила $34 300. Об этом сообщает Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают покупать Биткойн, т.к. ожидают, что он станет основным платежным средством. Также на цену может влиять ограниченное количество Биткойнов, производимых майнинговыми компьютерами.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Весьма вероятно, что в конечном итоге этот актив превысит $100 000 за монету. На протяжении многих лет люди неуклонно теряли веру в свои государственные валюты, а денежно-кредитная политика, вызванная экономическим воздействием коронавируса, только ускорила это падение", - заявил Сергей Назаров, соучредитель блокчейн-проекта Chainlink.

Биткойн вырос более чем на 300% в 2020 году. За последние две недели – с момента преодоления отметки в $20 000 – стоимость актива выросла на 50%.

По состоянию на 10:30 по Киеву 3 января стоимость криптовалюты Bitcoin составляла $34,302 (+15,17). Стоимость популярной криптовалюты Ethereum составляла $799,98 (+9,14%), а XRP – $0,216 (-5,79%)

Читайте также
Криптовалюта | Биткоин возвращается. Опять пузырь или теперь все по-настоящему? Разбор

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
блокчейн биткойн криптовалюта Bitcoin

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Больше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год

ИсторииБольше чем дюжина-2. Лучшие статьи, отразившие 2020 год
 