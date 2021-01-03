Может превысить $100 000. Bitcoin поставил новый рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin 3 января 2021 года впервые превысила $34 300. Об этом сообщает Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают покупать Биткойн, т.к. ожидают, что он станет основным платежным средством. Также на цену может влиять ограниченное количество Биткойнов, производимых майнинговыми компьютерами.

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"Весьма вероятно, что в конечном итоге этот актив превысит $100 000 за монету. На протяжении многих лет люди неуклонно теряли веру в свои государственные валюты, а денежно-кредитная политика, вызванная экономическим воздействием коронавируса, только ускорила это падение", - заявил Сергей Назаров, соучредитель блокчейн-проекта Chainlink.

Биткойн вырос более чем на 300% в 2020 году. За последние две недели – с момента преодоления отметки в $20 000 – стоимость актива выросла на 50%.

По состоянию на 10:30 по Киеву 3 января стоимость криптовалюты Bitcoin составляла $34,302 (+15,17). Стоимость популярной криптовалюты Ethereum составляла $799,98 (+9,14%), а XRP – $0,216 (-5,79%)

В конце июля 2020 года стоимость Биткойна начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

31 октября стоимость Биткойна выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000. Тогда криптовалюта побила курс января 2018 года.

17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.

26 ноября курс Биткойн обвалился на $2000 за день. О причинах читайте тут.

21 декабря цена Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум.

Уже 31 декабря Биткойн стоил $29 000.

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Александр Мясищев

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