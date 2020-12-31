Цена биткоина снова обновила рекорд
31.12.2020, 08:50
Биткоин (фото - Pixabay)
Цена биткоина установила новый исторический максимум, сегодня, 31 декабря, криптовалюта стоила более $29 000. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Coindesk.
По состоянию на 8:50 по Киеву криптовалюта немного опустилась и стоит $28 958.
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На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.
По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.
- 16 декабря 2020 года курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысил $20 000.
- 19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000.
- 20 декабря цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум.
- Акции компаний добывающих биткоин выросли на 300-500% за два месяца.
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