Цена биткоина снова обновила рекорд

Цена биткоина установила новый исторический максимум, сегодня, 31 декабря, криптовалюта стоила более $29 000. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы Coindesk.

По состоянию на 8:50 по Киеву криптовалюта немного опустилась и стоит $28 958.

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На долю биткоина приходится примерно 70,5% всего глобального рынка криптовалют.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.

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Наталия Софиенко

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