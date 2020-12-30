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Акции компаний добывающих биткоин вскочили на 300-500% за два месяца

30.12.2020, 11:33
Акции компаний добывающих биткоин вскочили на 300-500% за два месяца - Фото
Биткоин (фото - depositphotos.com)

За последние два месяца акции компаний, занимающихся майнингом биткоина и других криптовалют, показали рост на 300-500%. Об этом свидетельствуют данные tradingview.com.

Акции HIVE Blockchain Technologies с конца октября выросли $0,32 до $2. В 11:20 по Киеву акции стоят уже $2,5.

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Динамику роста также показали и акции компании Riot Blockchain. Котировки ее ценных бумаг за два последних месяца поднялись на 330%, до $15. Акции Marathon Patent Group прибавили 400% и теперь стоят $11,7. 

Основной причиной удорожания акций майнинговых компаний стал рост стоимости биткоина. В 2020 году BTC подорожал на 280%. 30 декабря в 11.30 по Киеву цена биткоина достигла отметки $27,7.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.

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Наталия Софиенко
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