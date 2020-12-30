Акции компаний добывающих биткоин вскочили на 300-500% за два месяца

За последние два месяца акции компаний, занимающихся майнингом биткоина и других криптовалют, показали рост на 300-500%. Об этом свидетельствуют данные tradingview.com.

Акции HIVE Blockchain Technologies с конца октября выросли $0,32 до $2. В 11:20 по Киеву акции стоят уже $2,5.

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Динамику роста также показали и акции компании Riot Blockchain. Котировки ее ценных бумаг за два последних месяца поднялись на 330%, до $15. Акции Marathon Patent Group прибавили 400% и теперь стоят $11,7.

Основной причиной удорожания акций майнинговых компаний стал рост стоимости биткоина. В 2020 году BTC подорожал на 280%. 30 декабря в 11.30 по Киеву цена биткоина достигла отметки $27,7.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley рост стоимости биткоина связан с масштабными вливаниями средств центробанков, прежде всего Федеральной Резервной Системы США, в национальные экономики. Также на увеличение цены криптовалюты влияют обнадеживающие новости об успехе вакцинации от COVID-19.

16 декабря 2020 года курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысил $20 000.

19 декабря средняя рыночная стоимость Bitcoin пересекла отметку в $23 000.

20 декабря цена криптовалюты Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум.

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Наталия Софиенко

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