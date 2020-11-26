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Bitcoin обвалился на $2000 за день. В чем причина

26.11.2020, 16:28
Bitcoin обвалился на $2000 за день. В чем причина - Фото
Иллюстративное фото Bitcoin (Фото: pixabay.com)

Курс криптовалюты Bitoin за день обрушился на 13% и достиг минимального значения за последние десять дней. Об этом сообщает Reuters.

Еще в среду стоимость криптовалюты достигла максимального значения за последние три года – $19 521. В четверг же курс упал примерно на $2600. После резкого падения курс медленно пошел вверх. 

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Падение произошло после того, как гендиректор Coinbase Inc. Брайан Армстронг предположил в Twitter, что США рассматривают новые правила, которые подорвут анонимность цифровых транзакций. Опасения по поводу регулирования криптовалюты и вывод прибыли были среди причин, которые привели к падению.

Инвесторы надеялись, что на рынке криптовалют не повторится падение 2017 года. Они надеялись, что в 2020 году рынок будет более зрелым и на нем останется меньше розничных инвесторов. 

Падение Bitcoin спровоцировало падение и других криптовалют. Ethereum упала на 13%, а XRP – более чем на 20%.

По состоянию на 16.25 по Киеву 26 ноября курс Bitcoin составлял 16 915 (-11,92%). За день курс упал на $2 289.

В этом году Bitсoin вырос примерно на 140%, едва не достигнув рекорда в $19 666. Росту способствовал спрос на рискованные активы, устойчивость криптовалюты к инфляции и ожидания, что Bitсoin получит широкое признание.

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    Александр Мясищев
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