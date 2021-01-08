Bitcoin впервые достиг $40 000 и обвалился

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin в четверг 7 января впервые достигла $40 000. После этого Биткойн обвалился на порядка $3500 (-5%), сообщает Reuters.

Рост Биткойна стимулировался повышенным спросом со стороны институциональных, корпоративных и спекулятивных розничных инвесторов. Их привлекали перспективы быстрого роста криптовалюты.

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Некоторые трейдеры заявляли, что росту криптовалюты способствовал прогноз от JPMorgan о росте Bitcoin до $146 000.

"Это параболическое движение вверх, кажется, что ему (Bitcoin, – ред.) предстоит пройти долгий путь до его истощения. Было бы не так уж удивительно, если бы в этом году в какой-то момент можно было увидеть $100 000, учитывая нынешнюю динамику", – заявил Bloomberg Гай Хирш, управляющий директор eToro в США.

Участники рынка также предупреждали о коррекции стоимости после достижения Биткойном $40 000.

В компании Flipside Crypto заявили, что активные Биткойн-счета приближаются к рекордно высоким уровням конца 2017 года. Это может быть признаком того, что некоторые держатели планируют продавать Bitcoin. Менее 2% счетов владеют 95% предложения Биткойнов, поэтому несколько крупных сделок могут повлиять на цены.

По состоянию на 11:29 по Киеву 8 января 2021 года Биткойн стоил $38 758 (+4,19%).

В конце июля 2020 года стоимость Биткойна начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

31 октября стоимость Биткойна выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000. Тогда криптовалюта побила курс января 2018 года.

17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.

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Александр Мясищев

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