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Bitcoin впервые достиг $40 000 и обвалился

08.01.2021, 11:32
Bitcoin впервые достиг $40 000 и обвалился - Фото
Иллюстративное фото (Фото: EPA)

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin в четверг 7 января впервые достигла $40 000. После этого Биткойн обвалился на порядка $3500 (-5%), сообщает Reuters.

Рост Биткойна стимулировался повышенным спросом со стороны институциональных, корпоративных и спекулятивных розничных инвесторов. Их привлекали перспективы быстрого роста криптовалюты.

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Некоторые трейдеры заявляли, что росту криптовалюты способствовал прогноз от JPMorgan о росте Bitcoin до $146 000.

"Это параболическое движение вверх, кажется, что ему (Bitcoin, – ред.) предстоит пройти долгий путь до его истощения. Было бы не так уж удивительно, если бы в этом году в какой-то момент можно было увидеть $100 000, учитывая нынешнюю динамику", – заявил Bloomberg Гай Хирш, управляющий директор eToro в США.

Участники рынка также предупреждали о коррекции стоимости после достижения Биткойном $40 000.

В компании Flipside Crypto заявили, что активные Биткойн-счета приближаются к рекордно высоким уровням конца 2017 года. Это может быть признаком того, что некоторые держатели планируют продавать Bitcoin. Менее 2% счетов владеют 95% предложения Биткойнов, поэтому несколько крупных сделок могут повлиять на цены.

По состоянию на 11:29 по Киеву 8 января 2021 года Биткойн стоил $38 758 (+4,19%).

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Александр Мясищев
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