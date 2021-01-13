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Программист забыл пароль от кошелька с Bitcoin на $220 млн. У него осталось две попытки

13.01.2021, 17:09
Программист забыл пароль от кошелька с Bitcoin на $220 млн. У него осталось две попытки - Фото
Иллюстративное фото (Фото: pixabay.com)

Программист Стефан Томас забыл пароль от жесткого диска с кодами доступа к 7002 Биткойнов, которые стоят $243 млн. У него осталось всего две попытки угадать пароль, сообщает The New York Times.

Несколько лет назад Томас потерял листок бумаги с паролем и уже использовал восемь попыток его угадать. Пароль позволит ему разблокировать жесткий диск IronKey, который содержит закрытые ключи к цифровому кошельку с криптовалютой. Если Томас не угадает пароль еще дважды, IronKey навсегда зашифрует данные о кошельке с Bitcoin. 

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"Я просто лежал в постели и думал об этом. Затем я шел к компьютеру с какой-нибудь новой стратегией, и когда она не работала, и я снова приходил в отчаяние", - заявил Томас.

Cвои Биткойны Томас получил в 2011 году. Криптовалюта привлекла его отсутствием контроля со стороны компании или страны. Bitcoin не имеет регулятора или компании, которая могла бы предоставить пароли или восстановить их.

Случай программиста – не первый в истории. В 2011 году предприниматель Габриэль Абед потерял около 800 BTC (около $25 млн). Тогда его коллега переформатировал ноутбук Абеда, который содержал закрытые ключи от биткойн-кошелька.

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Александр Мясищев
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