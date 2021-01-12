Кто разбогател на росте Bitcoin. Рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал ТОП-6 инвесторов, которые больше всего заработали на активном росте криптовалют в конце 2020 года.

На первом месте оказались братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, сооснователи криптобиржи Gemini. Их криптовалютные активы оценили в $2,8 млрд. Они известны своим иском к Facebook, в котором заявили, что Марк Цукерберг украл их идею по созданию социальной сети.

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Вторым оказался основатель блокчейн-стартапа Bloq Меттью Росзак. Его криптовалютное состояние оценили в $1,2 млрд. Еще год назад его криптовалютные активы оценивали в $300 000.

Третье место занял партнер-основатель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер. Он владеет Bitcoin на сумму $1,1 млрд.

"Доллары – это валюта прошлого. Биткойн – это валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный переход от долларов к Bitcoin. Видя это, я продолжаю удерживать (Bitcoin, – ред.) и покупать", – заявил Дрейпер.

В рейтинге также оказались гендиректор бизнес-аналитической компании MicroStrategy Майкл Сэйлор ($600 млн) и основатель Galaxy Investment Partners Майк Новограц ($478 млн). Замыкает список основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин ($360 млн).

Рейтинг Forbes базируется на предположении, что инвесторы не продавали свою криптовалюту, которую купили ранее.

В конце июля 2020 года стоимость Биткойна начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.

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Александр Мясищев

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