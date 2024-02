У основателя Ripple украли $112 млн в криптовалюте

У соучредителя блокчейн-проекта Ripple Криса Ларсена украли $112 млн в криптовалюте. Кража произошла в начале этой недели, ее обнаружил блокчейн-эксперт, известный по псевдониму ZachXBT.

Он заметил, что 213 млн единиц криптовалюты XRP (Ripple) перемещают и пытаются "отмыть" через Binance, Kraken и другие криптовалютные платформы.

Ларсен подтвердил факт кражи, но заверил, что взломанные кошельки принадлежали ему, а не самой компании. Ларсен также сообщил, что обратился в правоохранительные органы.

Yesterday, there was unauthorized access to a few of my personal XRP accounts (not @Ripple) – we were quickly able to catch the problem and notify exchanges to freeze the affected addresses. Law enforcement is already involved. https://t.co/T3HtKSlzLg