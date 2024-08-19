За полгода хакеры украли криптовалюты на $1,58 млрд. Это вдвое больше, чем год назад

В этом году зафиксировали самый большой в истории транш через программы-вымогатели – $75 млн

Фото: Depositphotos

За первое полугодие 2024 года киберпреступники украли $1,58 млрд, в то время как за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла $857 млн. Об этом пишет американская компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна.

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При этом количество хакерских краж в 2024 году лишь незначительно превысило показатель 2023 года, увеличившись на 2,76%.

Фото: Chainalysis

Это связано с тем, что средняя стоимость похищенной криптовалюты за раз выросла на 79,46%, увеличившись с $5,9 млн за кражу с января по июль 2023 года до $10,6 млн в 2024 году. Отчасти на это повлиял рост цены биткоина, на который приходится 40% общего объема незаконных транзакций.

За семь месяцев 2023 года его средняя стоимость составляла $26 141, тогда как в 2024 году этот показатель увеличился на 130% и достиг $60 091.

Приток денег через программы-вымогатели также увеличился – с $449,1 млн в прошлом году до $459,8 млн в этом году (примерно на 2%).

Справка Программы-вымогатели – тип вредоносной программы, которую преступники устанавливают на компьютеры пользователей для того, чтобы удаленно заблокировать доступ к данным. После этого приложение отображает сообщение, что компьютер заблокирован и доступ к нему появится только после оплаты выкупа. Программы-вымогатели – тип вредоносной программы, которую преступники устанавливают на компьютеры пользователей для того, чтобы удаленно заблокировать доступ к данным. После этого приложение отображает сообщение, что компьютер заблокирован и доступ к нему появится только после оплаты выкупа.

Средний размер выкупа за восстановление данных, заблокированных через программы-вымогатели, вырос с чуть менее $200 000 в начале 2023 года до $1,5 млн в середине июня 2024 года. В 2024 году был зафиксирован крупнейший в истории оплаченный выкуп, составивший около $75 млн группировке "Темные ангелы".

Этот скачок в размере максимального платежа на 335% превышает максимальный платеж, совершенный в 2022 году.

В то же время количество незаконных транзакций в сети снизилось почти на 20% за первое полугодие 2024 года, что свидетельствует о том, что легальная деятельность растет быстрее, чем нелегальная.

В этом году приток криптовалют на легальные сервисы самый высокий с 2021 года – предыдущий период пикового роста цен на криптовалюты.