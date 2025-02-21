Криптобиржа Bybit сообщила о взломе кошелька. Ущерб оценивается почти в $1,5 млрд
Криптовалютная биржа Bybit сообщила о взломе одного из ее кошельков. По данным аналитиков, украдено около $1,5 млрд в криптовалюте.
По данным криптоаналитика ZachXBT, заметившего необычные транзакции из кошельков Bybit, злоумышленники конвертировали токены mETH и stETH в Ethereum через децентрализованные биржи (DEX). Впоследствии источники подтвердили аналитику, что эта активность была связана с нарушением системы безопасности.
Гендиректор Bybit Бен Чжоу объяснил, что хакеры использовали технику "замаскированной" транзакции. Они создали поддельный пользовательский интерфейс, идентичный платформе Safe – популярному сервису для управления криптокошельками. Интерфейс показывал корректный адрес и URL, из-за чего сотрудники Bybit подтвердили транзакцию.
В Bybit заверили, что был скомпрометирован только один холодный кошелек, а остальные остаются в безопасности.
Биржа также сообщила, что вывод средств для пользователей работает в штатном режиме, поскольку украденные средства составляют лишь часть общих резервов компании.
- За первое полугодие 2024 года киберпреступники украли $1,58 млрд, тогда как за аналогичный период годом ранее эта сумма была вдвое меньше – $857 млн.