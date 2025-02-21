Криптобиржа Bybit сообщила о взломе кошелька. Ущерб оценивается почти в $1,5 млрд

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Криптовалютная биржа Bybit сообщила о взломе одного из ее кошельков. По данным аналитиков, украдено около $1,5 млрд в криптовалюте.

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По данным криптоаналитика ZachXBT, заметившего необычные транзакции из кошельков Bybit, злоумышленники конвертировали токены mETH и stETH в Ethereum через децентрализованные биржи (DEX). Впоследствии источники подтвердили аналитику, что эта активность была связана с нарушением системы безопасности.

Гендиректор Bybit Бен Чжоу объяснил, что хакеры использовали технику "замаскированной" транзакции. Они создали поддельный пользовательский интерфейс, идентичный платформе Safe – популярному сервису для управления криптокошельками. Интерфейс показывал корректный адрес и URL, из-за чего сотрудники Bybit подтвердили транзакцию.

В Bybit заверили, что был скомпрометирован только один холодный кошелек, а остальные остаются в безопасности.

Биржа также сообщила, что вывод средств для пользователей работает в штатном режиме, поскольку украденные средства составляют лишь часть общих резервов компании.

Справка Холодный кошелек не взаимодействует с интернетом и не задействован в работе со смарт-контрактами. Такие кошельки используются исключительно для хранения криптовалюты и могут только получать и отправлять активы. Холодный кошелек можно приравнять к хранилищу биржи. У каждой биржи таких кошельков несколько, поэтому инцидент не означает моментальный крах ByBit. Холодный кошелек не взаимодействует с интернетом и не задействован в работе со смарт-контрактами. Такие кошельки используются исключительно для хранения криптовалюты и могут только получать и отправлять активы. Холодный кошелек можно приравнять к хранилищу биржи. У каждой биржи таких кошельков несколько, поэтому инцидент не означает моментальный крах ByBit.