Власники єврооблігацій України проголосували за їхню реструктуризацію

Фото: пресслужба Кабміну

Міністерство фінансів оголосило про успішне голосування кредиторів на користь реструктуризації єврооблігацій України та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору. Оголошення розміщене на сайті Лондонської фондової біржі.

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"Більш як 97% кредиторів підтримали нашу пропозицію про згоду щодо змін в умовах єврооблігацій. Така підтримка дозволяє Україні провести реструктуризацію всіх державних єврооблігацій і гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальна вартість облігацій, які підлягають реструктуризації, становить $20,47 млрд.

Реструктуризація передбачає:

→ номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на $8,5 млрд;

→ зменшення боргових платежів на $11,4 млрд протягом періоду дії програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на $22,75 млрд до 2033 року (скорочення на понад 75%);

→ збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на чотири роки (додатково до дворічного збільшення терміну обігу у 2022 році).