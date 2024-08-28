Владельцы еврооблигаций Украины проголосовали за их реструктуризацию
Министерство финансов объявило об успешном голосовании кредиторов в пользу реструктуризации еврооблигаций Украины и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора. Объявление размещено на сайте Лондонской фондовой биржи.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
"Более 97% кредиторов поддержали наше предложение о согласии по изменениям в условиях еврооблигаций. Такая поддержка позволяет Украине провести реструктуризацию всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора", – сказал министр финансов Сергей Марченко.
Общая стоимость подлежащих реструктуризации облигаций составляет $20,47 млрд.
Реструктуризация предполагает:
→ номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на $8,5 млрд;
→ уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд к 2033 году (сокращение более чем на 75%);
→ увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года (дополнительно к двухлетнему увеличению срока обращения в 2022 году).
- 22 июля Министерство финансов сообщило, что комитет кредиторов согласился списать 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и перенести погашение с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.
- После согласования всех формальных вопросов, Украина выпустит две серии новых облигаций на меньшую сумму (минус $8,7 млрд).
- После этого 2 августа 2024 года S&P Global Ratings установило Украине дефолтный рейтинг 'SD', а 13 августа аналогичный рейтинг 'RD' установило агентство Fitch.