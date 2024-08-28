Владельцы еврооблигаций Украины проголосовали за их реструктуризацию

Фото: пресс-служба Кабмина

Министерство финансов объявило об успешном голосовании кредиторов в пользу реструктуризации еврооблигаций Украины и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора. Объявление размещено на сайте Лондонской фондовой биржи.

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"Более 97% кредиторов поддержали наше предложение о согласии по изменениям в условиях еврооблигаций. Такая поддержка позволяет Украине провести реструктуризацию всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора", – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Общая стоимость подлежащих реструктуризации облигаций составляет $20,47 млрд.

Реструктуризация предполагает:

→ номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на $8,5 млрд;

→ уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд к 2033 году (сокращение более чем на 75%);

→ увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года (дополнительно к двухлетнему увеличению срока обращения в 2022 году).