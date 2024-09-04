Украина завершила реструктуризацию еврооблигаций на $20,5 млрд
Украина объявила об успешном завершении операции по реструктуризации долга и проведении расчетов по 13 сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Владельцы еврооблигаций Украины проголосовали за их реструктуризацию в конце августа.
Процесс реструктуризации включал обмен 13 серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около $20,5 млрд (приблизительно $24 млрд с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.
В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около $9 млрд. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).
Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга Украины.
Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд.
"Таким образом, критические ресурсы будут направлены на безопасность и оборону", – прокомментировал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.
Соглашение отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено Группой кредиторов Украины. Реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов Украины.
- 22 июля 2024 года Министерство финансов сообщило, что комитет кредиторов согласился списать 37% от текущей суммы долга по 13 сериям суверенных еврооблигаций и перенести погашение с 2024-2035 годов на 2029-2036 годы.
- После согласования всех формальных вопросов, Украина выпустит две серии новых облигаций на меньшую сумму (минус $8,7 млрд).
- После этого 2 августа 2024 года S&P Global Ratings установило Украине дефолтный рейтинг 'SD', а 13 августа аналогичный рейтинг 'RD' установило агентство Fitch.