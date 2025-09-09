ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами: список

За Польщею забронювали майже 30% нової європейської кредитної програми переозброєння

Фото: EPA

Європейська комісія розподілила 150 мільярдів у межах нової програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів Євросоюзу. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, а також Францій й Угорщина, повідомляється на сайті ЄК.

Програма SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони.

Вона надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання.

За кредитами SAFE можна закуповувати широкий спектр продукції: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту. До переліку входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.

Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.

Список країн ЄС, які отримають кредити за програмою SAFE:

Польща – 43,73 млрд євро Румунія – 16,68 млрд євро Франція – 16,22 млрд євро Угорщина – 16,22 млрд євро Італія – 14,90 млрд євро Бельгія – 8,34 млрд євро Литва – 6,38 млрд євро Португалія – 5,84 млрд євро Латвія – 5,68 млрд євро Болгарія – 3,26 млрд євро Естонія – 2,66 млрд євро Словаччина – 2,32 млрд євро Чехія – 2,06 млрд євро Хорватія – 1,70 млрд євро Кіпр – 1,18 млрд євро Фінляндія – 1,00 млрд євро Іспанія – 1,00 млрд євро Греція – 0,79 млрд євро Данія – 0,05 млрд євро

Україна посідає важливе місце в програмі, хоча і не може отримувати прямі кредити.

Вона може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".

До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.