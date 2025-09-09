ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами: список
Європейська комісія розподілила 150 мільярдів у межах нової програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів Євросоюзу. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, а також Францій й Угорщина, повідомляється на сайті ЄК.
Програма SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони.
Вона надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання.
За кредитами SAFE можна закуповувати широкий спектр продукції: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту. До переліку входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.
Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.
Список країн ЄС, які отримають кредити за програмою SAFE:
- Польща – 43,73 млрд євро
- Румунія – 16,68 млрд євро
- Франція – 16,22 млрд євро
- Угорщина – 16,22 млрд євро
- Італія – 14,90 млрд євро
- Бельгія – 8,34 млрд євро
- Литва – 6,38 млрд євро
- Португалія – 5,84 млрд євро
- Латвія – 5,68 млрд євро
- Болгарія – 3,26 млрд євро
- Естонія – 2,66 млрд євро
- Словаччина – 2,32 млрд євро
- Чехія – 2,06 млрд євро
- Хорватія – 1,70 млрд євро
- Кіпр – 1,18 млрд євро
- Фінляндія – 1,00 млрд євро
- Іспанія – 1,00 млрд євро
- Греція – 0,79 млрд євро
- Данія – 0,05 млрд євро
Україна посідає важливе місце в програмі, хоча і не може отримувати прямі кредити.
Вона може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".
До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.
- Україна сподівається, що програма переозброєння Євросоюзу вже з початку 2026 року перекриватиме нестачу внутрішніх фінансів для українських виробників.
