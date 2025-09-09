ЄС розподілив 150 млрд євро оборонних кредитів SAFE між 19 країнами: список
Фото: EPA

Європейська комісія розподілила 150 мільярдів у межах нової програми безпекової допомоги SAFE (Security Action for Europe) серед 19 країн-членів Євросоюзу. Найбільші суми отримають Польща, Румунія, а також Францій й Угорщина, повідомляється на сайті ЄК.

Програма SAFE створена у відповідь на російську агресію проти України та необхідність посилення європейської оборони.

Вона надаватиме державам-членам довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання.

За кредитами SAFE можна закуповувати широкий спектр продукції: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту. До переліку входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.

Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.

Список країн ЄС, які отримають кредити за програмою SAFE:

  1. Польща – 43,73 млрд євро
  2. Румунія – 16,68 млрд євро
  3. Франція – 16,22 млрд євро
  4. Угорщина – 16,22 млрд євро
  5. Італія – 14,90 млрд євро
  6. Бельгія – 8,34 млрд євро
  7. Литва – 6,38 млрд євро
  8. Португалія – 5,84 млрд євро
  9. Латвія – 5,68 млрд євро
  10. Болгарія – 3,26 млрд євро
  11. Естонія – 2,66 млрд євро
  12. Словаччина – 2,32 млрд євро
  13. Чехія – 2,06 млрд євро
  14. Хорватія – 1,70 млрд євро
  15. Кіпр – 1,18 млрд євро
  16. Фінляндія – 1,00 млрд євро
  17. Іспанія – 1,00 млрд євро
  18. Греція – 0,79 млрд євро
  19. Данія – 0,05 млрд євро

Україна посідає важливе місце в програмі, хоча і не може отримувати прямі кредити.

Вона може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".

До 30 листопада 2025 року зацікавлені країни мають подати офіційні заявки з планами інвестицій. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.

єврокомісіязброяОПКкредитиSAFE