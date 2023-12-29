Падение украинской экономики в 2022 году оказалось меньше, чем считалось

Госстат улучшил оценку ВВП за 2022 год: было падение 29,1%, стало 28,8%

Фото: Минэнерго

Государственная служба статистики в пятницу опубликовала на своем сайте обновленные данные по внутреннему валовому продукту Украины за 2022 год.

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Было:

→ падение на 29,1%;

→ объем 5,19 трлн грн.

Стало:

→ падение на 28,8%;

→ объем 5,24 трлн грн.

Война отбросила украинскую экономику на 20 лет назад – ее объем составляет всего 77,5% по сравнению с базовым 2016 годом. Это самый низкий показатель с 2000-го, когда он составлял 74,8%.

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