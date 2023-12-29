Падение украинской экономики в 2022 году оказалось меньше, чем считалось
Государственная служба статистики в пятницу опубликовала на своем сайте обновленные данные по внутреннему валовому продукту Украины за 2022 год.
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Было:
→ падение на 29,1%;
→ объем 5,19 трлн грн.
Стало:
→ падение на 28,8%;
→ объем 5,24 трлн грн.
Война отбросила украинскую экономику на 20 лет назад – ее объем составляет всего 77,5% по сравнению с базовым 2016 годом. Это самый низкий показатель с 2000-го, когда он составлял 74,8%.
- В ноябре Еврокомиссия обновила прогноз украинской экономики, заявив, что она "удивила потенциалом роста".
- По оценкам НБУ, объемы производства в большинстве отраслей экономики Украины остаются существенно ниже довоенных значений, хотя и растут, но выручка – из-за роста цен – несколько превысила показатель аналогичного периода 2021 года.