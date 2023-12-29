Падіння української економіки у 2022 році виявилося меншим, ніж вважалося

Держстат покращив оцінку ВВП за 2022 рік: було падіння 29,1%, стало 28,8%

Фото: Міненерго

Державна служба статистики у п'ятницю опублікувала на своєму сайті оновлені дані щодо внутрішнього валового продукту України за 2022 рік.

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Було:

→ падіння на 29,1%;

→ обсяг 5,19 трлн грн.

Стало:

→ падіння на 28,8%;

→ обсяг 5,24 трлн грн.

Війна відкинула українську економіку на 20 років назад – її обсяг становить лише 77,5% порівняно з базовим 2016 роком. Це найнижчий показник з 2000-го, коли він становив 74,8%.

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