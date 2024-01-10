ВВП України зросте на 3,2% у цьому році — прогноз Світового банку
Цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році — на 6,5%. Про це йдеться у пресрелізі Світового банку.
Зростання ВВП України за підсумками 2023 року відбулося на рівні 4,8%, підрахували у Світовому банку.
"У Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становили 4,8%. Попри цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до вторгнення РФ", – йдеться у звіті.
Водночас банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році — на 6,5%.
"Геополітичні ризики в регіоні, зокрема ескалація вторгнення Російської Федерації в Україну, є підвищеними та можуть матеріалізуватись, посилюючи й без того значні людські та економічні втрати. Вище ніж очікувана інфляція може довше утримувати жорсткість монетарної політики", – зазначили в банку.
- Зростання світової економіки становитиме 2,4% у 2024 році згідно зі звітом Світового банку.