Мінекономіки прогнозує 4,6% зростання ВВП України у 2024 році

Міністерка економки Юлія Свириденко (Фото: пресслужба Мінекономіки)

ВВП України збільшиться на 4,6% у 2024 році. Прогноз озвучила міністерка економіки Юлія Свириденко під час заходу, присвяченого огляду української економіки за 2023 рік.

Процес прогнозування здійснюється в реальному часі за умов високого ступеня невизначеності, уточнила міністерка.

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У 2024 році прогнозується зростання інвестиції проти 2023 року на 29,6%, що сформує найвагоміший внесок серед компонентів у зростання ВВП.

На другому місці – приватне споживання.

Також передбачається подальше поступове відновлення вітчизняного виробництва, що задовольняє насамперед потреби інвестиційного попиту.

Зростання вартісних обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на 9%, імпорту товарів та послуг – на 5,9%.

За словами міністерки, зараз українська економіка дедалі більше набуває рис економіки воєнного часу.

"Порівняно з довоєнним 2021 роком зросла роль держави: сьогодні провідну роль відіграє сектор загальнодержавного управління – це наша оборона та безпека, соціальний захист, допомога бізнесу. За оцінками Мінекономіки, за 9 місяців 2023 року питома вага доданої вартості державного управління у ВВП збільшилася на 15 в.п. і склала 21,2% проти 6,2% у 2021 році", – прокоментувала Свириденко.

Пріоритетом економіки воєнного часу є фінансування інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, відновлення зруйнованої інфраструктури. Так, проти 2021 року, питома вага валового накопичення основного капіталу у ВВП зросла майже на 4 в.п. до 17,1% переважно коштом бюджетного фінансування.

Як наслідок — прискорений розвиток машинобудівного комплексу, який переналаштовується на виробництво продукції ОПК та продукції, яка потрібна для відновлення. За дев'ять місяців 2023 року частка машинобудування у структурі реалізації промислової продукції зросла на 1,1 в.п. до 6,8%, як порівняти із 2021 роком.

Водночас Мінекономіки фіксує зміну пріоритетів споживання, зокрема падіння споживання домашніх господарств, що характерно для економіки воєнного часу. За звітний період питома вага кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП зменшилася майже на 2 в.п. до 66,3%. Це також є наслідком виїзду українців за кордон.

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