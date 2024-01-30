МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2024 рік
Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на рівні 3,1% у 2024 році, що вище за жовтневий прогноз на 0,2 в.п. Про це повідомляє пресслужба МВФ.
У 2025 році глобальна економіка зросте на 3,2%, прогнозують у Фонді.
Перегляд прогнозу в бік підвищення пов'язаний з вищими темпами економічного зростання у США і деяких великих країнах, що розвиваються.
Також МВФ вказує на тенденцію сповільнення інфляції в більшості регіонів.
Очікується, що глобальна інфляція сповільниться до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році, причому прогноз на 2025 рік буде переглянутий у бік зниження.
В умовах сповільнення інфляції та сталого економічного зростання ризики для глобальної економіки загалом збалансовані, зазначають у МВФ.
З іншого боку, активне сповільнення інфляції може призвести до тимчасового підвищення темпів економічного зростання, але з ризиком подальшого більш жорсткого коригування.
Серед загроз світовій економіці МФВ називає різкі стрибки цін на сировинні товари через геополітичні потрясіння та посилення проблем у секторі нерухомості в Китаї.
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