UA

Инфляция все заметней: в годовом измерении выросла до 3,8% в ноябре – Госстат

09.12.2020, 18:55
Инфляция все заметней: в годовом измерении выросла до 3,8% в ноябре – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 4,1%, в годовом измерении – 3,8%. Об этом сообщает государственная служба статистики. 

Базовая инфляция в ноябре, по сравнению с октябрем составила 0,7%, с начала года – 4,2%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 9,4%-6,3%) подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. В то же время, снизились цены на 5,1% на фрукты и на 1,1% на свинину.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%, отметили в ведомстве.

Одежда и обувь подешевели на 2,5% (обувь – на 2,8%, одежда – на 2,3%).

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 8% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 26,7%, а также тарифов на отопление на 8,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 0,7%, топлива и масел на 3,1%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
инфляция Госстат потребительские цены

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Корпорация монстров? 9 мифов о работе в транснациональных корпорациях

Корпорация монстров? 9 мифов о работе в транснациональных корпорациях
 