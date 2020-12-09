Инфляция все заметней: в годовом измерении выросла до 3,8% в ноябре – Госстат
Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 4,1%, в годовом измерении – 3,8%. Об этом сообщает государственная служба статистики.
Базовая инфляция в ноябре, по сравнению с октябрем составила 0,7%, с начала года – 4,2%.
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На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 9,4%-6,3%) подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. В то же время, снизились цены на 5,1% на фрукты и на 1,1% на свинину.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%, отметили в ведомстве.
Одежда и обувь подешевели на 2,5% (обувь – на 2,8%, одежда – на 2,3%).
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 8% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 26,7%, а также тарифов на отопление на 8,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,9% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 0,7%, топлива и масел на 3,1%.
- 9 сентября Госстат сообщил, что дефляция в августе замедлилась. Инфляция в годовом выражении достигла 2,5%
- 9 октября Госстат сообщил, что инфляция вернулась в сентябре.
- 9 ноября Госстат сообщил, что инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года выросла на 1% по сравнению с сентябрем.
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