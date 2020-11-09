Инфляция набирает обороты. Данные Госстата за октябрь

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года выросла на 1% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

С начала года рост инфляции составил 2,7%, говорится в сообщении.

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Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составляла 0,8%, с начала года – 3,4%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3%-0,8% повысились цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%, отметили в ведомстве.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 0,2% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел на 0,8%. Вместе с этим на 5% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском траспорте.

По данным Госстата, потребительские цены в июле по сравнению с июнем снизились на 0,6%.

9 сентября Госстат сообщил, что дефляция в августе замедлилась. Инфляция в годовом выражении достигла 2,5%

9 октября Госстат сообщил, что инфляция вернулась в сентябре.

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Роман Брыль

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