В Украине в июле зафиксирована дефляция

Потребительские цены в Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, с начала года выросли на 1,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в июле по сравнению с июнем составила -0,1%, с начала года - 1,4%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего (на 15,1% и 15,0%) подешевели яйца и овощи.

На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в т.ч. обувь - на 5,6%, одежда - на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,4%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте - на 2,4%, автомобилей - на 1,8%.

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Юрий Тарасовский

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