Инфляция замедлилась до 0,2% - Госстат

Рост потребительских цен в июне по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2%, с начала года инфляция ускорилась до 2,0%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в июне по сравнению с маем составила 0,0%, с начала года - 1,5%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 2,3-0,4% выросли цены на мясо, масло, хлеб, подсолнечное масло, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% - молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем на 4,4%.выросли тарифы на горячую воду.

Транспорт подорожал на 1,2%, что вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел - на 2,1%, автомобилей - на 1,3%.

По мнению министра экономики Игоря Петрашко, инфляция в Украине должна быть не ниже 8-9%.

По итогам мая инфляция в Украине в годовом измерении замедлилась до 1,7%, а по сравнению с апрелем цены снизились на 0,3%.

В апреле цены выросли на 0,8% по сравнению с мартом, а в годовом измерении инфляция замедлилась до 2,1%.

Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и расспростарнения пандемии COVID-19. Согласно новому прогнозу, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6%.

Анна Андреева

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