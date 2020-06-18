В НБУ рассказали о дешевых кредитах, ипотеке под 10% и почему так важна инфляция

От чего зависят ставки по кредитам, смогут ли украинцы брать ипотеку под 10% и насколько важна роль инфляции на рынке кредитования, рассказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий в интервью Новому времени.

О процентных ставках

"Еще в прошлом году ставки по срочным депозитам в гривне превышали 15%, сейчас они стремятся к 10%. Со временем, вероятно, будут и меньше", - рассказывает Чурий, напоминая, что с начала года средние ставки для бизнеса снизились на 4%.

Вместе с тем, чиновник отмечает, что потребительские кредиты дешевеют достаточно медленно. По его мнению, это связано с коронавирусом, с тем, что банки боятся снижать ставки по депозитам из-за возможного падения спроса на них, а также с "препятствиями ментального характера". Экономика готова к процентным ставкам ниже 10%, но и банки, и люди должны привыкнуть к этой реальности, комментирует Чурий.

Об ипотеке

Кредиты состоят не только из стоимости привлеченного ресурса (например, депозитов или рефинансирования регулятора) и маржи, напоминает замглавы НБУ, но и рисков банка. И если в Украине есть практика невозврата кредитов, а банк не может вернуть залог даже через суд, то этот риск тоже будет закладываться в кредитах.

Другой пример - когда банк не доверяет застройщику, поскольку тот регулярно не выполняет свои обязательства перед инвесторами. Все это препятствует удешевлению кредитов, ипотеки в том числе. Хотя в некоторых банках уже есть ипотечные программы со ставкой в 10%, утверждает Чурий.

Об инфляции

Сейчас Нацбанк очень сильно беспокоится об инфляции - следит, чтобы она не отклонялась от 5% в год. "Потому что, если инфляция 5%, то депозит может быть под 6-7%, а кредит условно под 9-10%", - говорит чиновник, отмечая, что если уровень инфляции составит 10-15%, то дешевых кредитов не будет - ни ипотечных, ни на развитие бизнеса.

По мнению Чурия, Украина идет тем же путем, что и наши "восточноевропейские соседи", где вначале была значительная инфляция, девальвация, а потом структурные реформы и "жесткая монетарная политика" - со временем все это дало результат.

Также топ-менеджер отметил, что "в Украине не может быть дешевых кредитов, пока есть каста неприкосновенных заемщиков, которые могут себе позволить не рассчитываться по долгам", напомнив о безнаказанности "условных" Бахматюка или Жеваго, которые должны Нацбанку и вкладчикам миллиарды гривен.

27 мая в НБУ рассказали об условиях ипотеки под 10%.

29 мая регулятор ввел новый инструмент для оживления рынка кредитования - процентный своп с банками.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума в 6%.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"