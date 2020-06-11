Яков Смолий – первый глава Нацбанка, при котором учетная ставка опустилась до 6%. Но это слабое утешение для Кабмина, оно не сильно поможет экономике

Сегодня Нацбанк снизил учетную ставку до 6% – это абсолютный исторический минимум.

Этим решением регулятор надеется поддержать экономику, которая ослабла из-за пандемии коронавируса. Но на этом НБУ, вероятно, остановится: период быстрого снижения учетной ставки закончился, уточнил на брифинге глава Нацбанка Яков Смолий.

Что это значит для кризисной украинской экономики?

Самая низкая ставка в истории

Год назад – в июне 2019-го – НБУ зафиксировал учетную ставку на уровне 17,5%. Затем - пошел на послабления. В период с июля-2019 по июнь-2020 ставка снизилась сразу на 11,5 процентных пунктов.

До сих пор более мягкую политику украинский центробанк проводил дважды: в 2013-м (6,5-7%) и во второй половине 2002-го (7-8%). Оба этих периода продлились недолго.

НБУ собирается сохранять ставку стабильной как минимум до 2022 года.

Две причины: низкая инфляция и подавленная экономика

Комментируя свое прошлогоднее решение НБУ отмечал: его беспокоит ускорившаяся инфляция (до 8,8% в мае 2019) и задержка в переговорах с МВФ (тогда после смены власти в Украине Фонд перенес решающий раунд на осень, когда сформируется новое правительство).

Сейчас ситуация в экономике кардинально отличается: 9 июня МВФ одобрил для Украины полуторагодичную программу на $5 млрд с первым траншем в $2,1 млрд. Инфляция уже три месяца находится на рекордно низких для последних лет уровнях – около 2%.

"Потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле, – заявил на брифинге 11 июня глава НБУ Яков Смолий. – Это будет дольше удерживать инфляцию ниже целевого уровня. С другой стороны, падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось".

Снижение учетной ставки должно решить две проблемы сразу: стимулировать экономику (чем ниже ставка, тем дешевле ресурсы в гривне, тем больше кредитования) и разогнать инфляцию к диапазону в 5%±1, который НБУ поставил за среднесрочную цель еще в 2015 году (низкая ставка означает, что компании и физлица менее охотно хранят деньги в банках и тратят их на потребление, цены растут).

"Вероятно, благодаря очередному резкому снижению ставки НБУ ожидает, что его прежний прогноз все же оправдается, и инфляция достигнет 5-6% в годовом выражении на конец этого года", – полагает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Ставка не будет ниже

Один из главных месседжей Нацбанка – снижение учетной ставки до 6% завершает период "быстрого смягчения монетарной политики". Это значит, что в этом году НБУ точно больше не будет снижать ставку сразу на 1,5-2,5 п.п., как было в предыдущие полгода.

Дальнейшее снижение возможно, но оно будет скорее символическим: в ICU прогнозируют ставку на уровне 5,5% на конец 2020 (сам НБУ опубликует новый прогноз в июле). Но главный вывод уже понятен: Нацбанк ориентирует экономику на ставку в 5-6% на ближайшие несколько лет.

"Не думаю, что решение как-либо серьезно повлияет на деловую активность в 2020, его стоит рассматривать с точки зрения более долгосрочного влияния: эффект догонит нас в 2021 или ближе к 2022 году". считает Демкив.

НБУ не сможет удешевить кредиты и разогнать экономику

Сможет ли рекордно низкая учетная ставка спасти украинскую экономику от обвала в 2020 году? Этого недостаточно, считают опрошенные экономисты.

С одной стороны, вряд ли 6% будут иметь большое значение для бизнеса, который был вынужден закрыться из-за карантина, полагает Демкив из ICU. С другой, снижение не компенсирует кредитных рисков, которые несут банки, выдавая кредиты бизнесу, добавляет замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Долгосрочные кредиты на развитие останутся дорогими и невостребоваными, пока корпорации не перейдут "на светлую сторону", а инвестклимат и защита прав кредиторов не улучшатся, – считает Репко. – До тех пор кредитование останется сферой неширокого сегмента качественных "белых" компаний".

По словам Демкива, показательна ситуация начала марта, когда кризис только начинался. "Мы увидели всплеск по гривневым кредитам на 17 млрд грн – это очень большой прирост. Это говорит о том, что те, кто имел доступ к ресусру, получили его даже в кризисное время", – отмечает он.

Плохие новости для вкладчиков: депозиты подешевеют

Больше всего учетная ставка НБУ влияет на депозиты: доходность продолжит плавно снижаться, в ICU прогнозируют выход на однознаковый уровень (ниже 10%) в 2021-м.

"В этом смысле интересно, как дальше будут вести себя так называемые рантье – люди, которые раньше жили на банковские проценты, – говорит Демкив. – Возможно, мы увидим всплеск интереса к недвижимости, особенно, если хоть немного оживет ипотека".

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