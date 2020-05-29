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НБУ вводит новый инструмент для оживления рынка кредитования

НБУ вводит новый инструмент для оживления рынка кредитования
29.05.2020, 14:54

В июне Нацбанк планирует ввести процентный своп с банками

Национальный банк утвердил положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отмечают, что внедрение нового инструмента оживит долгосрочное банковское кредитование. "Готовимся к запуску процентного свопа, который снизит процентные риски банков и придаст им смелости для развертывания кредитования ", - отметил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон с расчета разницы процентных платежей, объясняют в НБУ.

Регулятор отмечает, что это позволит банкам минимизировать свой процентный риск при кредитовании. " Ставка по депозитам практически всегда меняется и может вырасти, а для заемщика она фиксированная. Своп устраняет этот риск", - уточняют в НБУ.

Кроме того, Нацбанк сможет усилить действенность монетарной трансмиссии: процентные ставки в экономике будут гибко реагировать на монетарные решение НБУ и изменения в стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке.

В НБУ уверены, что введение процентного свопа не только будет стимулировать кредитные программы для бизнеса и населения, но и способствовать снижению процентных ставок в экономике.

Новый инструмент будет доступен после полной готовности технического функционала и депозитарной системы к проведению таких операций. Ориентировочный срок запуска - вторая половина июня, уточняют в НБУ.

Регулятор будет проводить такие операции путем количественного или ценового аукциона через торговые системы Bloomberg, Refinitiv или любые другие комплексы с необходимым функционалом.

Участвовать в аукционах смогут банки, предварительно заключившие с НБУ необходимый генеральный договор и сформировавшие гарантийный фонд. В этот фонд может состоять из ОВГЗ и/или национальной или иностранной валюты, размещенной на счетах Нацбанка без уплаты процентов.

Периодичность, сроки, ставки, объемы и другие параметры операций будут утверждаться отдельным решением правлением НБУ после рассмотрения Комитетом по монетарной политики.

Общие условия проведения операций своп процентной ставки одобрены постановлением НБУ №67 от 28 мая, которое вступает в силу 30 мая.

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Анна Андреева
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