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НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 млн

НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 млн
07.05.2020, 16:56

В Нацбанке считают, что валютные своп-операции с ЕБРР положительно скажутся на кредитовании бизнеса и на международных резервах страны

Национальный банк Украины (НБУ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В Нацбанке отмечают, что это позволит усилить макрофинансовую стабильности в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики.

"Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина", - говорится в сообщении.

В НБУ уточняют, что деньги будут направлены на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний, не подвергая их валютному риску.

При этом в Нацбанке отмечают, что покупка валюты у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.

Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора - $25 млн, а минимальный срок транша - до трех месяцев с возможностью ролловера.

Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам США. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов - на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR.

Как отмечают в Нацбанке, первая операция своп состоится в течение следующих нескольких недель.

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Валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удалённой по сроку обратной сделки - датой окончания свопа.
Анна Андреева
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ЕБРР НБУ валютный своп
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