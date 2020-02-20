НБУ планирует оживить рынок кредитования

Национальный банк Украины активизирует работу, необходимую для введения во втором полугодии 2020 нового финансового инструмента - процентного свопа с банками.

Как сообщает пресс-служба НБУ, инструмент необходим для оживления банковского кредитования.

В Нацбанке считают, что использование процентного свопа с банками усилит действенность монетарной политики НБУ. "Важной составляющей механизма ценообразования по этому инструменту является уровень краткосрочных ставок межбанковского рынка, которые коррелируют с учетной ставкой НБУ", - отмечают в Нацбанке. И уточняют, что у банков, которые будут заключать процентные свопы, появится дополнительный стимул корректировать собственную процентную политику в соответствии с динамикой учетной ставки.

Кроме того, регулятор уверен, что его участие на рынке процентных свопов позволит банкам снижать собственные процентные риски. "Это в свою очередь будет способствовать развитию долгосрочного кредитования как предпринимателей, так и населения, в том числе ипотеки", - уточняют в НБУ.

Порядок установления процентных ставок по операциям своп и условия проведения Нацбанком таких операций с банками на межбанковском рынке будут регламентированы отдельными актами НБУ, работу над которыми в Нацбанке обещают завершить в течение следующих месяцев.

Изменения к основам процентной политики утверждены постановлением НБУ №20 от 18 февраля "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступают в силу 21 февраля.

В декабре 2019 года НБУ утвердил изменения в положение №351, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей.

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Процентный своп - это производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенные даты одна из сторон платить другой разницу между процентами, которые начисляются на условную сумму свопа по фиксированной и плавающей ставкам.