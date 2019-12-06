НБУ упростил кредитование малого бизнеса. Что изменится

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило изменения в положение №351, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в начале года регулятор повысил лимит для портфельной оценки кредитов юридическим лицам - субъектам хозяйствования с 2 млн грн до 5 млн грн.

Принятые изменения предусматривают, что для оценки физлиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход.

Планируется распространить это правило на все кредиты ФОПам до 5 млн грн. На практике это означает, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. Пока заемщики не допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты можно считать качественными.

По таким кредитам банки будут определять минимальный кредитный риск.

В НБУ считают, что упрощенный подход к оценке кредитных рисков физлиц-предпринимателей также упростит формальные процедуры кредитного администрирования. В целом это расширит возможности банков кредитовать МСБ и упростит предпринимателям доступ к кредитным ресурсам.

Кроме того, введен отдельный вид приемлемого для уменьшения кредитного риска обеспечения в виде права доверительной собственности. Соответствующие изменения определены постановлением № 147 от 5 декабря 2019 года. Они вступают в силу 7 декабря 2019 года.