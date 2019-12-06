Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ упростил кредитование малого бизнеса. Что изменится

НБУ упростил кредитование малого бизнеса. Что изменится
06.12.2019, 16:41

Отныне банки смогут использовать портфельный подход к кредитованию физлиц-предпринимателей

Правление Национального банка Украины (НБУ) утвердило изменения в положение №351, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в начале года регулятор повысил лимит для портфельной оценки кредитов юридическим лицам - субъектам хозяйствования с 2 млн грн до 5 млн грн.

Принятые изменения предусматривают, что для оценки физлиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход.

Планируется распространить это правило на все кредиты ФОПам до 5 млн грн. На практике это означает, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. Пока заемщики не допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты можно считать качественными.

По таким кредитам банки будут определять минимальный кредитный риск.

В НБУ считают, что упрощенный подход к оценке кредитных рисков физлиц-предпринимателей также упростит формальные процедуры кредитного администрирования. В целом это расширит возможности банков кредитовать МСБ и упростит предпринимателям доступ к кредитным ресурсам.

Кроме того, введен отдельный вид приемлемого для уменьшения кредитного риска обеспечения в виде права доверительной собственности. Соответствующие изменения определены постановлением № 147 от 5 декабря 2019 года. Они вступают в силу 7 декабря 2019 года.

Напишите нам
кредитование средний и малый бизнес кредитование бизнеса
Комментарии
Последние новости
 