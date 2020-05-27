Ипотека под 10%. В НБУ рассказали об условиях

Для того, чтобы стоимость ипотеки в украинских банках снизилась до 10% банки должны привлекать деньги под 6% годовых. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Теоретически это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%", - сказал он.

При этом, Сологуб обратил внимание на госбанки, у которых средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам – 13-14%.

"Как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - добавил он.

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В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения по ставке в 10% годовых. На недавней пресс-конференции, посвященной году президентства, Зеленский заявил, что ставки по ипотечным кредитам снизятся до 10% годовых в ближайшее время.

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