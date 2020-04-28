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Зеленский анонсировал ипотеку для населения под 10%

Зеленский анонсировал ипотеку для населения под 10%
28.04.2020, 08:30

Программу ипотеки для населения под 10% годовых представят на этой неделе. Малый бизнес получит дешевые кредиты на зарплаты

На текущей неделе Кабинет министров и Национальный банк представят программы ипотеки для населения по ставке в 10% годовых, а также кредитов малому бизнесу на зарплаты сотрудникам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по поводу ситуации с COVID-19.

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“На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим сотрудникам”, — сказал он.

Также президент приветствует решение Нацбанка снизить учетную ставку до 8% и ожидает уменьшения ставок по депозитам от банков.

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Марина Кучук
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