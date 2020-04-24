Кредиты для заробитчан. Шмыгаль анонсировал льготные 3% годовых

Банки введут льготные кредиты под 3% "Новые деньги" для заробитчан, которые вернулись в Украину. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль 23 апреля во время онлайн-брифинга на Закарпатье.
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"Следующий этап - это программа "Новые деньги". Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков; которые хотят удержать рабочие места - для действующего бизнеса. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, 3% процентная ставка", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр допускает, что льготная программа будет предусматривать отсрочку уплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы для процентов.
По его словам, кредитную программу представят на следующей неделе. Сейчас правительство обсуждает ее условия с банкирами.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"