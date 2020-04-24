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Кредиты для заробитчан. Шмыгаль анонсировал льготные 3% годовых

Кредиты для заробитчан. Шмыгаль анонсировал льготные 3% годовых
24.04.2020, 12:08

Кредитная программа "Новые деньги" будет представлена на следующей неделе, обещает премьер-министр Украины

Банки введут льготные кредиты под 3% "Новые деньги" для заробитчан, которые вернулись в Украину. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль 23 апреля во время онлайн-брифинга на Закарпатье.

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"Следующий этап - это программа "Новые деньги". Собственно, для тех людей, которые вернулись с заработков; которые хотят удержать рабочие места - для действующего бизнеса. Это также будет программа льготных кредитов, как говорил президент, 3% процентная ставка", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр допускает, что льготная программа будет предусматривать отсрочку уплаты тела кредита и, возможно, кредитные каникулы для процентов.

По его словам, кредитную программу представят на следующей неделе. Сейчас правительство обсуждает ее условия с банкирами.

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал специальную льготную программу для работников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 апреля. Он допустил, что для представителей некоторых сфер, которые особенно пострадали из-за коронакризиса, процентная ставка составит 0% годовых.
  • По оценкам правительства, во время карантина в Украину вернулось около 2 млн работников. Преподаватель Киевской школы экономики Анна Вахитова, опираясь на данные пограничников, утверждает, что из-за рубежа вернулось гораздо меньше людей.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Ольга Чайка
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