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Падение ВВП на 5% и резкое снижение учетной ставки. НБУ отреагировал на карантин

Падение ВВП на 5% и резкое снижение учетной ставки. НБУ отреагировал на карантин
23.04.2020, 14:01

Как пандемия COVID-19 повлияла на планы Нацбанка: Яков Смолий о новых прогнозах НБУ

Национальный банк понизил учетную ставку с 10 до 8% и обновил прогноз по ключевым показателям украинской экономике в 2020 году. НБУ ожидает сокращения ВВП на 5%, ускорения инфляции до 6% и снижения учетной ставки на конец года до 7%. Об этом на брифинге 23 апреля завил глава НБУ Яков Смолий.

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По его словам, решение о снижении ставки регулятор принимал с учетом значительного замедления инфляции в марте-апреле (2,3% в марте), а также необходимости стимулирования экономики, которая пострадала из-за карантинных ограничений.

”Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы, но не выйдет за пределы целевого диапазона НБУ, –  сказал Смолий. – Этому будет способствовать снижение мировых цен на энергоносители а также то, что потребительский спрос будет оставаться слабым после карантина, несмотря на меры фискального стимулирования со стороны государства”.

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В первом квартале 2021 года инфляция превысит 6%, но к концу года замедлится до 5%. На этом уровне НБУ намерен сохранить темпы роста цен в среднесрочной перспективе.

Обвал экономики 2020 года (падение на 5%) будет обеспечен в основном плохими результатами второго квартала, отмечают в Нацбанке. Уже во второй половине года экономика начнет восстанавливаться: в 2021-22 годах темпы роста ВВП превысят 4%, говорится в обновленном макропрогнозе регулятора.

Все допущения НБУ базируются на предположении, что Украина до конца второго квартала (заканчивается июнем) получит $2 млрд первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ, которые будут направлены на финансирование потребностей бюджета.

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От прогресса в сотрудничестве с Фондом зависит скорость, с которой Нацбанк в дальнейшем будет снижать учетную ставку. Базовый сценарий НБУ – снижение до 7% в четвертом квартале 2020 года. На таком уровне регулятор планирует оставить ставку по меньшей мере до конца 2022-го.

“Мы не исключаем более значительного смягчения монетарной политики, в случае если карантинные ограничения и сокращение потребительского спроса будут сильнее давить на инфляция в сторону снижения”, - заявил Смолий.

Сергей Шевчук
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учетная ставка НБУ экономика инфляция
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