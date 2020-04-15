Коронакризис. Кабмин расширил кредитную программу "5-7-9%" для малого бизнеса

Кабинет министров расширяет программу “Доступные кредиты 5-7-9%” для поддержки микро и малого бизнеса во время карантина, сообщается в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

“В связи с распространением COVID-19 на территории страны, мы внесли изменения в программы кредитования, направленные на преодоление последствий пандемии”, - сказано в сообщении.

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Теперь получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Максимальная сумма кредита увеличена до 3 млн грн.

Расширены также цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет во время действия карантина и в течение 90 дней после него.

Для возврата кредитов будет действовать отсрочка до 9 месяцев. При этом кредиты будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

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Программа " Доступные кредиты 5-7-9 %" стартовала с 1 февраля.

В марте Кабмин уже расширял программу : увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.