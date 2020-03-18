Поддержка бизнеса: Кабмин расширил программу доступных кредитов

18 марта Кабинет министров усовершенствовал механизм государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", расширил ее функционал и круг предпринимателей, которые смогут ею воспользоваться. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности изменения предусматривают:

1) увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2) расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты. Среди них:

- приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

- приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестпроекта;

- пополнение оборотных средств компании в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредита;

3) пересмотр расчета процентной ставки по кредиту

4) увеличение до 35% уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства (ФРП) с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным новосозданным компаниям, до 25%;

5) редакционные уточнения.

Кроме того, принятый Кабмином документ содержит и меры по предотвращению распространения коронавируса и преодолению его последствий. В частности:

1) расширены цели, на которые предоставляется госфинансирование, антикризисными мерами, и цели, на которые могут быть предоставлены кредиты согласно принятому документу:

- инвестиционные цели, связанные с производством компанией лекарств и/или медицинских изделий и/или медоборудования;

- финансирование оборотного капитала компании, предоставляющей населению социально-медицинские услуги и/или социально-бытовые услуги (в т.ч. уход за больными, доставка продуктов питания и т.п.), на покрытие расходов предприятия на оплату зарплаты работников, арендной платы, коммунальных услуг и т.д., и в случае, если такое финансирование приведет к сохранению или приросту рабочих мест;

2) установление срока, до которого компания может обратиться за господдержкой на антикризисные меры, до 1 сентября 2020 года;

3) установление максимальной суммы кредита:

- до 3 млн грн для компаний, производящих лекарства и/или медицинские изделия и/или медоборудование;

- до 1 млн грн грн, если кредит предоставляется на финансирование оборотного капитала в определенных случаях;

4) снижение затрат на уплату базовой процентной ставки по кредитам компаний, производящих лекарства и/или медизделия и/или медоборудование;

5) включения кредитов, предоставляемых на антикризисные меры, кредитного портфеля уполномоченных банков, по которым ФРП предоставляет гарантию в размере 80% основной суммы задолженности.

На 16 марта подано 14 416 заявок на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 9,5 млрд грн. Отклонено 412 заявок. Выдано 169 кредитов на общую сумму 110,2 млн грн.

В Минфине напоминаем, что в Украине до 3 апреля действует карантин, призванный предотвратить распространение коронавируса. Карантинные мероприятия предусматривают, среди прочего, ограничения хозяйственной деятельности.

24 января Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в программе в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн.

За месяц работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" сумма выданных кредитов превысила 66 млн грн, а количество заявок - 15 000.

С 1 марта в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" появилась дополнительная функция - кредитные гарантии. Подробнее здесь.