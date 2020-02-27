Доступные кредиты. В программе 5-7-9% появится новая опция

С 1 марта государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет включать дополнительную функцию - кредитные гарантии. Об этом сообщает пресс-служа Министерства финансов.

"С помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания", - сказал директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества министерства Руслан Гашев.

Он пояснил, что речь идет о предпринимателях, решивших создать собственное дело с нуля, но кроме идеи не имеющих ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности.

Гашев также подчеркнул, что действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, которая будет покрывать до 50% его кредита по программе.