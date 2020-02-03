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Выдан первый кредит по программе 5-7-9%

Выдан первый кредит по программе 5-7-9%
03.02.2020, 15:56

Первопроходцем программы "Доступные кредиты 5-7-9%" стал предприниматель из Винницы

Укргазбанк заявил о первом подписанном кредитном договоре на 1,5 млн грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с молодым винницким предпринимателем.

В пресс-службе банка сообщили, что полученные средства предприниматель потратит на развитие собственного бизнеса - на закупку нового оборудования.

  • Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" 24 января. Его старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в ней в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн.
  • Укргазбанк стал первым банком, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.
  • ПриватБанк на сегодняшний день получил почти 10 000 заявок от предпринимателей на получение льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". 
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