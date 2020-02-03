Выдан первый кредит по программе 5-7-9%

Укргазбанк заявил о первом подписанном кредитном договоре на 1,5 млн грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с молодым винницким предпринимателем.

В пресс-службе банка сообщили, что полученные средства предприниматель потратит на развитие собственного бизнеса - на закупку нового оборудования.