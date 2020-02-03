Выдан первый кредит по программе 5-7-9%

Укргазбанк заявил о первом подписанном кредитном договоре на 1,5 млн грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с молодым винницким предпринимателем.
В пресс-службе банка сообщили, что полученные средства предприниматель потратит на развитие собственного бизнеса - на закупку нового оборудования.
- Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" 24 января. Его старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в ней в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн.
- Укргазбанк стал первым банком, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.
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ПриватБанк на сегодняшний день получил почти 10 000 заявок от предпринимателей на получение льготных кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".